Der türkisch-islamische Ortsverein Ditib hat seit 2008 mehrere Anläufe für den Bau einer Moschee in Germersheim unternommen. Der Kreis erteilte erst eine Baugenehmigung, dann widerrief er diese wieder. Das OLG schrieb der türkischen Gemeinde ins Stammbuch, was für die Erteilung einer Baugenehmigung fehlt. Ein neuer Bauantrag wurde gestellt und die Parteien treffen sich erneut vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt. Mehr erfahren Sie hier.