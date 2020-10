Verbandsligist SV Morlautern hat sich Verbandspokalduell beim Bezirksligisten FC 08 Haßloch schwer getan und zu einem 4:3 (2:0)-Erfolg gemüht. Dramatisch war die Schlussphase, in der Haßlochs Patrick Coenen per Fallrückzieher der 3:3-Ausgleich gelungen war. Zwei Minuten später traf Markus Happersberger per Kopfball aber zum 4:3 (2:0) für die Westpfälzer. Morlautern hatte zur Pause durch Pinheiro Coutinhos verwandelten Foulelfmeter (17.) und Quincy Henderson (31.) 2:0 geführt. Nach Serkan Tokers Anschlusstreffer (50.) stellte Coutinho (52.) erneut per Foulelfmeter den alten Abstand wieder her. Aber Jannis Faust mit einem verwandelten Strafstoß (60.) und Coenen ließen den Gastgeber noch einmal am Pokalcoup schnuppern. (60.).