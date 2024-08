Heimtückisch und in der Absicht zu töten, soll ein 23-jähriger Syrer im September 2023 bei einem Fluchtversuch in der Justizvollzugsansalt (JVA) Frankenthal einen Mitarbeiter mit einer Tellerscherbe in den Hals gestochen haben. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als Mordversuch. Der Mann stritt zum Prozessauftakt am Freitag am Landgericht Frankenthal diesen und weitere Angriffe auf Justizbeamte in anderen Hafteinrichtungen ab. Die Hauptverhandlung vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts als Schwurgericht fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Angeklagte war an Händen und Füßen gefesselt und wurde von mehreren Justizbeamten in Schutzausrüstung bewacht. Besucher mussten vor Betreten des Sitzungssaals zwei Kontrollen durchlaufen. Gegenstand des ersten Verhandlungstages waren die Erkenntnisse der Spurensicherung am Tatort sowie Schilderung von Polizisten und Vollzugsbeamten, die bei der Überwältigung des Flüchtenden dabei waren. Der Prozess wird am 13. September, 9 Uhr, fortgesetzt. Dann werden unter anderem der verletzte JVA-Mitarbeiter sowie dessen Kollege, der am Tattag mit ihn gemeinsam unter einem Vorwand in die Haftzelle gelockt worden war, aussagen.