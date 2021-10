Zweimal soll ein Mitarbeiter der Stadtpflege im April dieses Jahres mit einem Messer auf seinen Arbeitskollegen bei der Stadtbildpflege eingestochen haben. Vor dem Landgerichts Kaiserslautern begann am Montag der Prozess gegen den ehemaligen Mitarbeiter der Stadtbildpflege. Ein Mordversuch, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die eine dauerhafte Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus anstrebt.

