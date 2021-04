Nach dem Messerangriff vom Rücksitz auf den Fahrer eines Fahrzeugs der Stadtbildpflege in Kaiserslautern hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt.

Der 34-Jährige hatte aus bisher noch unbekannten Motiven am Donnerstag um die Mittagszeit vom Rücksitz des Fahrzeugs den 49 Jahre alten Fahrer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Das Auto, in dem ein weiterer Kollege auf dem Beifahrersitz saß, war gerade in der Entersweiler Straße unterwegs. Dem Angegriffenen gelang es nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch, das Auto anzuhalten. Der Beifahrer habe den Angreifer aus dem Auto gezogen, dieser sei denn geflüchtet, aber wenige hundert Meter vom Tatort entfernt von einer Polizeistreife festgenommen worden.

Gegen den 34 Jahre alten Mann wurde nach Mitteilung des Staatsanwalts am Freitag durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Haftbefehl erlassen. Gegen ihn wird wegen des dringenden Verdachts des versuchten heimtückischen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt; er wurde ins Gefängnis gebracht. Nach Angaben des Staatsanwalts schweigt er bisher.

Das Opfer habe mehrere Stiche in Hals und Rücken erlitten und befinde sich im Krankenhaus, heißt es in der Mitteilung.