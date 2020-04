Mit einem Kurztermin hat am Donnerstag in Frankenthal der Mordprozess gegen einen 23-Jährigen Frankenthaler begonnen. Laut Haftbefehl hat er am 10. November 2019 einen 18-Jährigen in einer Frankenthaler Kellerwohnung erstochen. Der Angeklagte und das Opfer sollen sich in der Jugendstrafanstalt in Schifferstadt kennengelernt haben und dort nähergekommen sein. Vorsorglich rügte der Verteidiger Klaus Robling die Besetzung des Gerichts mit Blick auf die Schöffen. Ihm war die Gerichtsbesetzung vorab nicht mitgeteilt worden. Bis zum nächsten Termin am Montag, 14 Uhr, will er prüfen, ob es aus seiner Sicht Gründe für einen Einwand gibt.