In Frankenthal beginnt am Donnerstag vor dem Landgericht ein Prozess gegen einen 23-jährigen Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im November 2019 in Frankenthal einen Mann ermordet zu haben. Der Beschuldigte soll dem Opfer zunächst zweimal mit einem Hammer gegen den Kopf geschlagen haben, wodurch der Mann Platzwunden erlitt.

Als das Opfer die Polizei alarmieren wollte, habe der Beschuldigte zweimal mit einem Messer in Tötungsabsicht in Richtung Hals gestochen. Der Mann sei später im Stadtzentrum gestorben. Der Angeklagte schweigt den Behörden zufolge zu den Vorwürfen.

Zum Prozessauftakt werden Angaben zur Person erwartet. Am zweiten Verhandlungstag, der für diesen Montag angesetzt ist, soll dann die Anklage verlesen werden. Bis Mitte August sind 19 Termine geplant.