Bei der am Sonntag anstehenden zweiten Runde der brasilianischen Präsidentenwahl stehen sich Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der frühere Staatschef „Lula“ gegenüber. Letzterer heißt mit vollem Namen Luiz Inácio Lula da Silva, ist ein Linkspolitiker und lag bei der ersten Runde mit 48,4 Prozent vorn. Der oft als „Tropen-Trump“ bezeichnete Rechtspopulist Bolsonaro schnitt mit 43,2 Prozent besser als erwartet ab. Er ist im Ausland auch wegen seiner Wirtschaftspolitik umstritten, bei der er Umweltbelange hintenanstellt. Bolsonaro soll sogar mit der Umweltmafia Brasiliens verbündet sein. RHEINPFALZ-Korrespondent Philipp Lichterbeck hat im Sommer im Dschungel von Amazonien Details über zwei Morde aufgedeckt. Im Juni wurden dort der britische Journalist Phillips und der brasilianische Forscher Pereira im Dschungel Brasiliens getötet. Die ganze Geschichte lesen Sie in der aktuellen RHEINPFALZ am SONNTAG oder digital hier.