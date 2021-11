Um den mutmaßlichen Mordversuch eines offenbar psychisch kranken Mannes geht es in einem Prozess, der am Donnerstag in Frankenthal begonnen hat. Den Ermittlungen zufolge griff der 50-Jährige im vergangenen Mai in Hettenleidelheim (Kreis Bad Dürkheim) mit Messern einen Mitbewohner an, anschließend wollte er den Schwerverletzten verbluten lassen. Den Auftrag dazu wollte der Angreifer vom Germanen-Gott Odin bekommen haben. Im Prozess muss nun vor allem geklärt werden, inwieweit er schuldfähig ist. Am ersten Verhandlungstag wurde einer Justizsprecherin zufolge die Anklage gegen ihn verlesen.