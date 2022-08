Vor mehr als 30 Jahren soll er das Verbrechen begangen haben, nun will ihn Deutschlands oberster Strafverfolger in Koblenz vor Gericht stellen: Der Generalbundesanwalt hat einen Neonazi aus dem Saarland wegen eines Brandanschlags auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis angeklagt. In den Flammen kam 1991 ein 27-jähriger Ghanaer ums Leben, zwei weitere Bewohner erlitten schwere Verletzungen. Peter Werner S. ist erst im April festgenommen worden, im Prozess soll er sich unter anderem wegen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes verantworten. Er gehörte in Saarlouis einer Neonazi-Kameradschaft an, die eng mit dem bis heute bestehenden „Nationalen Widerstand Zweibrücken“ verbunden war. Nach seiner Festnahme haben Ermittler auch geprüft, ob der Extremist in weitere Anschläge auf Asylbewerberheime verstrickt sein könnte – derartige Taten hatten sich im Saarland in den Jahren 1991 und 1992 gehäuft. Einer Sprecherin der Bundesanwaltschaft zufolge sind diese Recherchen inzwischen abgeschlossen, ohne dass sie konkrete Belege erbracht haben.