Unbekannte Täter haben in Freinsheim einen Nylonfaden über die Martinsstraße gespannt. Am Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr wollte ein 66-Jähriger mit seinem Mofa von der Straße Im Kitzig nach links in die Martinsstraße einbiegen. Hierbei verspürte der Mann einen Druck und ein Ziehen am Hals. Als er nach der Ursache suchte, bemerkte er den Nylonfaden, der zwischen zwei Häusern gespannt war und sich auf einer Höhe von 135 bis 140 Zentimeter befand. Der Mofafahrer wurde nur leicht verletzt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322/963-0 oder E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de, zu melden.