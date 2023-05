Ab dem 12. Juni wird am Dom zu Speyer die Läuteanlage erneuert. Das hat zur Folge, dass die Glocken des Weltkulturerbes mehrere Tage nicht läuten werden, wie die Bischöfliche Pressestelle des Bistums Speyer mitteilt. „Diese Maßnahme betrifft nicht die Glocken selbst, sondern die vorhandenen alten Läutemaschinen, inklusive der elektrischen Verteilung. Die Läutemaschinen bringen die Glocken zum Schwingen und damit auch zum Klingen“, wird Birgit Müller, die Glockensachverständige des Bistums, in der Mitteilung zitiert. In den ersten Tagen des Projekts werden die alten Läutemaschinen und deren Verkabelungen demontiert. Ab dem 14. Juni wird dann ein Autokran auf der Nordwestseite des Doms postiert, der der Anlieferung der neuen Läutemaschinen dient und weiteres Material nach oben bringen wird. Danach beginnt das Entfetten und Säubern der Läuteräder, die anschließend einen neuen Anstrich erhalten werden. Diese Arbeiten finden, von außen nicht sichtbar, im Glockenstuhl statt. Mit Beginn des Projekts muss die alte elektrische Läuteanlage abgeschaltet und vom Strom genommen werden, um die neuen Läutemaschinen installieren zu können, heißt es. Von diesem Zeitpunkt an wird voraussichtlich für die nächsten zwei Wochen ein Läuten der Glocken nicht mehr möglich sein. Nach der Montage der Elektroverteilung und dem Neuanschluss der Läutemaschinen folgt zunächst noch das sogenannte Intonieren. Wenn alles nach Plan geht, soll die Maßnahme am 30. Juni abgeschlossen sein.