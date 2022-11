Mit 13 modeln in Mailand

Mit acht Jahren stolzierte Nathalie Dabaghian-Martinez erstmals über einen Laufsteg. Kleinere Rollen in Theaterstücken, Filmen und Videos kamen hinzu. Inzwischen ist der Teenager ein Profi.

Schnelles Internet im Eiltempo

Mancher mag sich verwundert die Augen reiben: Ende des kommenden Jahres soll Bad Bergzabern mit 5000 Glasfaseranschlüssen versorgt sein. Das verspricht die Firma Glasfaser Plus. Wie soll das gehen?

Antennen zwischen Baumkronen

Knacken, Knarzen, Stimmenrauschen. Was ist denn da los auf dem Abtskopf? Amateurfunker haben ihr Lager auf dem Pfälzerwald-Gipfel aufgeschlagen. So ein Berg ist erst der Anfang der Fahnenstange in einem Funkerleben.

Mehr Fluglärm

In der kommenden Woche soll es wieder rund gehen: Die US-Militärs haben Flugübungen angekündigt.