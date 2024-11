Mobilität auf Bestellung: Das bietet die Neustadter Firma Mobility on Demand (MoD) ab Montag, 4. November, auch in Bad Dürkheim und in der Verbandsgemeinde Wachenheim an. Im erweiterten Servicegebiet von Bad Dürkheim bis zur Verbandsgemeinde Edenkoben und von Elmstein bis zum Holidaypark gibt es dann 672 MoD-Stops. 51 davon sind allein in Bad Dürkheim eingerichtet, darunter auch für Touristen oder Ausflügler interessante Ziele wie die Limburg oder das Pfalzmuseum für Naturkunde.

Jedoch wird der Fahrservice nur innerhalb des aktuellen Servicegebiets angeboten. Für Fahrten aus dem Gebiet hinaus muss die Neustadter Firma per Mail vorab angefragt werden.

Wie der Service funktioniert und was er kostet, lesen Sie hier.