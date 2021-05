Nach der Deutschen Telekom hat nun auch der Netzbetreiber Vodafone den Ausbau seines Mobilfunknetzes in der Südpfalz angekündigt. Auf Nachfrage habe das Unternehmen ihm mitgeteilt, dass der Netzausbau auf LTE-Standard (auch als 4G oder Mobilfunk der vierten Generation bezeichnet) in Annweiler, Edenkoben, Rülzheim, Landau und Wörth geplant sei. 5G-Erweiterungen seien ebenfalls in Annweiler, in Schweigen-Rechtenbach, Landau, Germersheim, Lustadt und Erlenbach vorgesehen. In Vorderweidenthal werde ein Standort für einen Funkmast ausgewiesen. „Hierfür habe ich mich eingesetzt, nachdem mich zahlreiche Bürger vor Ort auf die schlechte Mobilfunkqualität angesprochen hatten“, sagte Gebhart, der sich an alle örtlichen Betreiber mit der Bitte um einen schnellen Ausbau gewandt hatte. „Es ist gut, dass es an einigen Orten deutlich vorangeht. Aber es gilt jetzt, schnellstmöglich auch die anderen noch bestehenden Lücken in unserer Region zu schließen“, betonte Gebhart. Als Zeithorizont wird für alle geplanten Projekte Mitte 2022 angegeben.