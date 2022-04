In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den kommenden Tagen recht warm bei einem Mix aus Sonne und Regen. Am Mittwoch ist es tagsüber trocken und wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Abend kann es einzelne Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad, in den Hochlagen bei 19 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen von Nordwesten her dichtere Wolken auf. Teils kann es schauerartig regnen. Über der Eifel, dem Westerwald und dem Hunsrück kann es auch Gewitter geben. Sonst bleibt es überwiegend trocken. Am Donnerstagmorgen kann es örtlich neblig werden. Die Tiefstwerte liegen bei elf bis sieben Grad.

Am Donnerstag gibt es teils längere Aufheiterungen. Gelegentlich kann es aber Regen oder Schauer, vereinzelt auch Gewitter geben. Am Abend ist es dann meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 22 Grad, im höheren Bergland auf 17 Grad.