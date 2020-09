Das große Annweilerer Mittelalterspektakel Richard-Löwenherz-Fest wird auch 2021 ausfallen. Zu diesem Schritt hat sich die Stadt nun angesichts der unsicheren Corona-Lage entschlossen.

„Die Entscheidung fällt uns nicht leicht, aber wir müssen der Realität ins Auge sehen, dass wir nicht planen können“, berichtet Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Man könne heute nicht sagen, ob im nächsten Jahr Großveranstaltungen erlaubt sind. Und selbst wenn, dann wohl nur unter Corona-Auflagen. Diese würden erhebliche Mehrkosten verursachen, und das Fest würde seinem Anspruch nicht gerecht werden können, begründet Seyfried die Entscheidung, die nach einer intensiven Diskussion im Arbeitskreis Stadtfeste gefallen sei, in dem sich Stadtvertreter, Bürger und Vereine einbringen. „Wir haben die Entscheidung so frühzeitig getroffen, weil bereits jetzt viele Absprachen mit Künstlern und Marktbeschickern notwendig gewesen wären“, so Seyfried.

Das Löwenherz-Fest war bereits in diesem Jahr ausgefallen, weil der Verein Zukunft Annweiler, der dieses in den vergangenen Jahren organisiert hatte, die Ausrichtung zurück an die Stadt gegeben hatte. Diese wollte erst ein neues Konzept erarbeiten und deswegen ein Jahr pausieren. Das ursprüngliche Flair sei verloren gegangen, hieß es. Das überregional bekannte Mittelalterfest lockte zuletzt nur noch 6000 Besucher an, zu Hochzeiten kamen 13.000.