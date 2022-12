Der mittelalterliche Weihnachtmarkt auf Burg Landeck hoch über Klingenmünster hat eine unverwechselbare Atmosphäre. Im weihnachtlich geschmückten Burghof gibt es einen Handwerksmarkt, eine Bücherecke mit regionaler Literatur und vieles mehr. Für die kleinen Rittersleute finden sich Schwerter, Schilde und Helme. Der Nikolaus beschenkt Samstag und Sonntag ab 16.30 Uhr die kleinen Besucher mit Schoko-Nikoläusen. Der Bläserchor spielt Samstag ab 17.30 Uhr Weihnachtslieder. Der veranstaltende Landeckverein hat auch einen Shuttle-Service ab dem Pfalzklinikum organisiert. Geöffnet hat der Markt am Freitag von 17 bis 20 Uhr, am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.