Voraussichtlich ab Mitte Mai wird die K6 bei Edenkoben zwischen dem Kreisverkehr am Aldi und dem Kreisverkehr bei Bäcker Becker für zwei aufeinanderfolgende Wochenenden teilgesperrt sein. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität in Speyer mit. Grund: Instandsetzungsarbeiten am Trogbauwerk. Die stark beschädigten Asphaltübergänge zum Kreisverkehr werden erneuert. Hierfür wird ein spezieller Asphalt eingebaut, der die auftretenden Kräfte beim Anbremsen in den Kreisverkehr aufnehmen soll. Die Arbeiten können nur bei trockener Witterung erledigt werden. Somit kann der genaue Baubeginn erst kurzfristig mitgeteilt werden. Umleitungen werden eingerichtet.