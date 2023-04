In Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) ist am Donnerstag ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich ein 81-Jähriger in seiner Mittagsruhe gestört gefühlt, weil sein 62-jähriger Nachbar gegen 14 Uhr Sägearbeiten durchgeführt hatte. Bei einem darauffolgenden Streit habe der Jüngere den Älteren dann mehrfach beleidigt und ihm außerdem ins Gesicht gespuckt. Die Bilanz für den 62-Jährigen: ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Ruhestörung und ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung. Nach Polizeiangaben war es zwischen den Männern in der Vergangenheit bereits häufiger zu Streits wegen ähnlicher Fälle gekommen.