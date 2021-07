In Merzalben will Ortsbürgermeister Michael Köhler eine Freiwillige Feuerwehr gründen. Am Dienstag, 6. Juli, sind dafür alle Interessierte eingeladen. Auch Kinder können mitmachen. Das Vorhaben von Bürgermeister Michael Köhler, die örtliche Freiwillige Feuerwehr zu reaktivieren, geht in die nächste Runde. Am Dienstag findet um 19 Uhr ein Auftakttreffen für alle künftigen Feuerwehrfrauen und –männer statt. Treffpunkt ist im Kulturhaus-Hasenheim an der Sportplatzstraße. Eingeladen sind auch Kinder ab dem 10. Lebensjahr, die Interesse haben, in eine Jugendfeuerwehr einzutreten. Dafür sollten aber auch ihre Erziehungsberechtigten mit dabei sein. „Wir werden Fragen beantworten, informieren über Voraussetzungen für die Reaktivierung der Ortsfeuerwehr und mehr“, erklärt Köhler.

Ganz wichtig sei auch: Die Interessenten hätten eine Wahl, in welcher Wehr der Verbandsgemeinde Rodalben ihre Ausbildung erfolge.