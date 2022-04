Nach einem Corona-Durchhänger haben sich jetzt wieder viele Schulen fürs Mitmach-Projekt „Kids an die Knolle“ der Pfälzer Grumbeer-Bauern gemeldet. Nach Angaben der Organisatoren sind 354 Grund- und Sekundarschulen aus ganz Rheinland-Pfalz beteiligt. Zum Vergleich: Den bisherigen Rekord erzielten die Organisatoren im Jahr 2019, da waren es 359 Schulen. Offiziell losgegangen ist es am Montag in Neustadt, dort hat Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) zusammen mit 50 Zweitklässlern der Heinz-Sielmann-Schule erste Knollen in Hochbeete gepflanzt. In den kommenden Monaten sollen die Kinder mehr über Hege und Pflege der Kartoffeln sowie über gesunde Ernährung lernen, dazu kommt unter anderem ein Gewinnspiel. „Kids an die Knolle“ gibt es mittlerweile seit zehn Jahren.