Nachdem die Corona-Pandemie das Vereinsleben im Sport zeitweise durch Lockdowns lahmlegte oder stark einschränkte und die Mitgliederzahlen in den pfälzischen Sportvereinen dadurch deutlich einbrachen, konnte der Rückgang laut Erhebung des Sportbundes Pfalz zum 1. Januar 2022 gestoppt werden.

Unterm Strich stehe jetzt sogar ein kleines Plus von 640 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr. Dazu beigetragen hat nach Ansicht des Sportbundes auch die Mitgliedergewinnungskampagne „Comeback der Gemeinschaft“ im vergangenen Jahr, an der sich viele pfälzische Sportvereine beteiligten.

Ein Plus bei den Kleinsten

Anfang 2021 wurden in der Pfalz 481.216 Mitgliedschaften in 2043 Sportvereinen erfasst, ein Minus von 4,25 Prozent zu 2020. Nun verzeichnet der Sportbund Pfalz über 481.856 Mitgliedschaften in 2028 Vereinen in diesem Jahr. Vor allem in der jüngsten Altersgruppe von null bis sechs sei aufgeholt worden – dank wieder aufgenommener Sportangebote der Vereine für die Kleinsten.

Die Mitgliederstatistik steht unter www.sportbund-pfalz.de in der Rubrik „Über uns“, unter „Mitgliederstatistik“, zur Verfügung.