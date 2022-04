In der Nacht auf Mittwoch wurde ein 26-Jähriger von seinem 29-jährigen Mitbewohner in einer Flüchtlingsunterkunft in Leinsweiler mit einem Messer angegriffen, wie die Kriminalpolizei Landau mitteilt. Gegen Mitternacht eskalierte ein Streit zwischen diesen. Die genauen Hintergründe des Tatgeschehens müssen aber noch ermittelt werden. Ein 33-Jähriger soll dem Angreifer geholfen haben, indem er den 26-Jährigen festhielt. Der Angegriffene konnte sich losreißen und flüchten. Der 26-jährige erlitt ein tiefe Schnittverletzung im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Beschuldigte befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam und soll am Donnerstag dem Amtsrichter vorgeführt werden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.