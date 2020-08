Die Kindertagesstätte in Niederkirchen ist am morgigen Donnerstag geschlossen. Darüber hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim informiert. Anlass ist, dass eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Sie war zuletzt am 12. August im Dienst und hatte kurz darauf Symptome angezeigt. Laut Kreisverwaltung werden alle Eltern am heutigen Mittwoch informiert und zur Sicherheit am Donnerstagmorgen die 81 Kinder sowie 20 Mitarbeiter durch das Gesundheitsamt in der Kindertagesstätte abgestrichen. Danach bleibt das Haus am Donnerstag geschlossen – Kinder und Personal müssen zu Hause bleiben, bis die Ergebnisse vorliegen. Damit rechnet die Kreisverwaltung bis Donnerstagabend oder Freitagmorgen. Von der Schließung ist auch der Hort betroffen. Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt wenden, am besten per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de, oder an die Hotline 06322/961-7401.