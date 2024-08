Im McDonald’s in Schifferstadt ist am Dienstag gegen 20.50 Uhr eine Mitarbeiterin von einem Hund gebissen worden. Laut Polizei hatte die 50-Jährige dem Tier, welches eine junge Frau begleitete, eine Schüssel Wasser hinstellen wollen. Der Hund habe daraufhin geknurrt und sie in die Wange gebissen. Die schockierte Frau habe daraufhin Hund und Halterin vom Gelände verwiesen, ohne nach den Personalien der jungen Frau zu fragen. Die Polizei sucht jetzt nach der Hundehalterin. Sie wird beschrieben als etwa 18 Jahre alt, mit langen schwarzen Haaren und schmaler Figur. Der Hund sei jung, komplett weiß und habe Ähnlichkeit mit einem American Pitbull. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06235/495-0, per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.