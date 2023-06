Mitarbeiter eines Sicherheitsdienst haben am Sonntagmorgen vor dem Haupteingangstor der US-Liegenschaft Baumholder auf einen 23-jährigen US-Soldaten geschossen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Baumholder kam es gegen 4:15 Uhr am Main Gate zwischen zwei Security-Mitarbeitern und dem erwähnten Soldaten zu einer Auseinandersetzung. Nachdem der 23-Jährige die beiden angriff, habe einer der Mitarbeiter in den Oberschenkel des Soldaten geschossen. Der US-Soldat sei sofort notversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das Krankenhaus soll er heute schon wieder verlassen können. Die weiteren Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach übernommen.