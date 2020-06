Das Bangen geht weiter für die Mitarbeiter der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, die in der Pfalz mit Häusern in Speyer und Landau vertreten ist und außerdem Geschäfte in Mannheim, Heidelberg, Worms und Mainz unterhält. Die Bundestarifkommission der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite nach eigenen Angaben am späten Montagabend unterbrochen. Darin sollte es um einen Sozial-Tarifvertrag, die Bildung einer Transfergesellschaft für ausscheidende Mitarbeiter sowie einen „Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit“ gehen. Laut Verdi stehen 80 von bundesweit gut 170 Häusern vor der Schließung. Tausende Arbeitsplätze seien gefährdet – obwohl der Konzern mit 35.000 Beschäftigten vor Weihnachten noch eine Standort- und Beschäftigungssicherung tarifvertraglich zugesichert habe, wie Stefanie Nutzenberger, das für den Handel zuständige Verdi-Bundesvorstandsmitglied, vor Kurzem betonte. Sie verwies in diesem Zusammenhang zudem darauf, dass die drohenden Schließungen erhebliche Auswirkungen auf die Innenstädte der jeweiligen Kommunen hätten, wo die Kaufhäuser häufig eine Ankerfunktion für den dortigen Handel haben. Zu Galeria Karstadt Kaufhof gehören auch Karstadt-Sports, Karstadt-Feinkost, die Restaurants Le Buffet und Dinea, die Waren-Logistik und Reisebüros.