Der Ukraine-Krieg beherrscht auch zum Monatsanfang die Schlagzeilen. Aber es gibt auch zwei Neustarts und zum Abschluss etwas leichter Verdauliches.

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf die Arbeit der wichtigsten Zweibrücker Firmen aus. Zunächst ging es aber auch darum, Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen.

Auch das in Pirmasens ansässige Unternehmen Profine beobachtet derzeit die Vorgänge in der Ukraine sehr genau. Seit 2009 hat die Firma dort eine Produktionsstätte. Der Hersteller von Profilen für Kunststoff-Fenster und -Türen spendet über seine Stiftung nun eine sechsstellige Summe Euro, um Menschen in der Ukraine zu helfen.

Wer den Menschen aus der Ukraine mit Geld oder Sachspenden helfen möchte: Das Autohaus Wagner in Hornbach hat eine Aktion gestartet. Um insbesondere Kindern zu helfen, werden Baby- und Kinderkleidung sowie Baby- und Kindernahrung, aber auch Hygieneartikel und Kuscheltiere benötigt.

Seit dem 1. Januar hat das Städtische Krankenhaus einen zweiten Standort. Das Rodalber St.-Elisabeth-Krankenhaus gehört nun zur Pirmasenser Klinik. Wir haben nachgefragt, wie die ersten Wochen liefen und wo es noch hakt.

Mit rund 19.000 Buchungen für dieses Jahr scheint die Pirmasenser Jugendherberge den Neustart aus der Corona-Krise heraus gut anzugehen. Mit Günter Eichmann arbeitet seit Dezember ein neuer Betriebsleiter, der das Haus aus dem Krisenmodus raussteuern soll.

Das französische Internierungslager Gurs war Zwischenstation für viele Juden aus der Südwestpfalz, bevor sie nach Auschwitz gebracht wurden. In der Pfalz gibt es kaum einen, der mehr darüber weiß, als der aus Landstuhl stammende Historiker Roland Paul. Der RHEINPFALZ hat er erzählt, wie er all die Schicksale emotional verarbeitet.

Zum Abschluss, trotz allem, noch etwas leichtere Kost zum Faschingsdienstag. Wir haben mal bei Zweibrücker Politikern nachgefragt, wie sie früher Fasching gefeiert haben.