Die Vorbereitungen für ein eigenes Impfzentrum am Standort Landau – das voraussichtlich am Montag, 22. Februar, seinen Betrieb aufnehmen soll – laufen auf Hochtouren. Hier sollen künftig Menschen aus der Stadt sowie großen Teilen des Landkreises Südliche Weinstraße ihre Corona-Schutzimpfungen erhalten. Aktuell sucht die Landauer Stadtverwaltung neun Büromitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die in der neuen Einrichtung im Gewerbepark am Messegelände mitanpacken wollen. Künftige Aufgaben sind unter anderem die Bearbeitung von Anmeldungen am Empfang, die Überprüfung der Impfberechtigungen sowie die Erfassung und Dokumentation von Personendaten. Die gesamte Stellenausschreibung mit allen Informationen findet sich online auf der städtischen Internetseite unter www.landau.de/stellenausschreibungen.