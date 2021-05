Nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie sind etliche Pflegekräfte auf den Intensivstationen am Ende ihrer Kraft. Doch schon zuvor war die Misere in den Kliniken groß.

Fix und fertig

Die Gefühlslage des Pflegepersonals auf Deutschlands Intensivstationen lässt sich vielleicht am besten mit einem Gleichnis beschreiben: „Zwei kleine Mäuse fallen in einen Topf voll Sahne. Die erste Maus gibt bald auf und ertrinkt. Die zweite Maus gibt nicht auf. Sie strampelt so lange, bis sie die Sahne schließlich in Butter verwandelt hat, und krabbelt raus. Diese zweite Maus, das sind wir: die Pflege.“ Sagt Zoran Gazibaric und muss unwillkürlich lächeln.

