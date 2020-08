Besitzer einer Jahreskarte des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) können während der Sommerferien in Baden-Württemberg Regionalzüge und Busse in ganz Baden-Württemberg nutzen. Laut VRN gilt das auch für Jahreskartenbesitzer, die in der Pfalz wohnen. Im VRN-Bereich haben über 300.000 Kunden eine Jahres- oder Halbjahreskarte für den ganzen VRN-Bereich wie Maxx-Ticket, Karte ab 60, Job-Ticket, Rhein-Neckar-Ticket oder Semester-Ticket. Sie gelten nun bis zum 13. September in ganz Baden-Württemberg zur Fahrt in allen Linienbussen, in Straßen- und Stadtbahnen sowie in Regionalzügen. Dazu zählen S-Bahn, Regionalbahn (RB), Regional-Express (RE) sowie die fast nur in Baden-Württemberg existierende Zugkategorie IRE (Interregio-Express).

