Eine 46-Jährige war am Dienstag besonders dreist: In einem Lebensmitteldiscounter in der Barbarossastraße wollte sie einen Einkaufswagen mitsamt ihren „Einkäufen“ mitnehmen, ohne zu bezahlen. Den vollgepackten Wagen, mit Waren im Wert von mindestens 100 Euro, schob die 46-Jährige an einer unbesetzten Kasse vorbei. Sie hatte den Markt bereits verlassen, als sie von einer Verkäuferin aufgehalten wurde. Wie sich herausstellte, hatte die mutmaßliche Diebin ihre Beute nicht nur im Einkaufswagen verstaut, auch in ihren persönlichen Sachen fand die Polizei Diebesgut. Die 46-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen.