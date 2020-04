In Pirmasens ist am Montagnachmittag um 17 Uhr ein noch unbekannter SUV-Fahrer mit seinem BMW X5 die Treppe zwischen der Klosterstraße und der Schlossstraße hinabgefahren. Laut Polizei wurden dabei mehrere Stufen beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 2500 Euro beziffert. Augenzeugen berichteten den Beamten, dass der Wagen auf einem Treppenplateau zwischenzeitlich angehalten habe, dann aber trotz der Ansprache von Passanten zügig losgefahren sei. Der BMW habe sich dabei fast überschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilt, blieb eine sofort eingeleitete Fahndung bisher erfolglos. Auch an der Halteranschrift des Fahrzeugs im Kreis Südliche Weinstraße seien weder der Wagen noch dessen Fahrer bislang angetroffen worden. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die den BMW auf seiner Flucht in Richtung Exerzierplatz beobachtet haben.