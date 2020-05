In Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) soll in der Nacht auf Sonntag ein 38-Jähriger mit einer Zwille eine Stahlkugel auf zwei Polizisten in einem Streifenwagen geschossen haben. Laut Polizei durchschlug die Kugel die hintere Seitenscheibe des Streifenwagens. Die Polizisten blieben dabei unverletzt. Der mutmaßliche Täter, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte, sei festgenommen worden. Er habe eine Präzisionsschleuder sowie weitere Stahlkugeln bei sich gehabt. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Eine Zeugin hatte zuvor Schussgeräusche gehört und die Polizei informiert. Das Amtsgericht Mannheim erließ am Sonntagvormittag Haftbefehl gegen den Mann. Sein Motiv sei noch unklar, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit.