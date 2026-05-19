Nach dem Unfall eines Holztransporters, der am Montagnachmittag auf der L493 zwischen Vorderweidenthal und Silz aus einer Linkskurve gekippt ist, sucht die Polizei nach einem möglichen Unfallverursacher.

Der Lastwagen sei nach rechts von der Straße abgekommen und umgefallen, hatte die Polizei am Montag berichtet. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, aber zunächst im Fahrzeug eingeschlossen gewesen; er konnte befreit werden.

Am Tag nach dem Unfall hat die Polizei nun erklärt, Hinweise zu haben, dass ein Fahrzeug, das dem Laster entgegenkam, den Unfall verursacht haben könnte. Ein weißer oder silberner Mercedes SLK sei es, der zu weit links gefahren sein könnte, und dem der Lastwagenfahrer habe ausweichen müssen, so die Polizei.

Die Landesstraße hatte für die Bergungs- und Aufräumarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden müssen. Für die Bergung musste eine Spezialfirma angefordert werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um das ausgelaufene Öl.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall. Wer etwas zur Aufklärung des Geschehens beitragen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06343 9334-0 an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.