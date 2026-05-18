Zwischen Vorderweidenthal und Silz ist am Montagnachmittag ein Holztransporter umgekippt. Wie die Polizei berichtet, ist der Lastwagen in einer Linkskurve der L493 nach rechts von der Straße abgekommen und umgefallen. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, aber zunächst im Fahrzeug eingeschlossen gewesen; er konnte befreit werden.

Die Straße musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden, so die Polizei. Für die Bergung musste eine Spezialfirma angefordert werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um das ausgelaufene Öl. Der Verkehr wurde aus Richtung Vorderweidenthal über die K11/Birkenhördt umgeleitet, aus Richtung Osten wurde eine Umfahrung über die L494/L495/L490 (Gossersweiler-Stein und so weiter) empfohlen.