Weil er auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums in Germersheim mit einer Spielzeugpistole hantiert hat, bekommt ein 15 Jahre alter Junge jetzt Ärger. Der Polizei war am Freitagabend um 19.30 Uhr gemeldet worden, dass vor dem Rewe-Markt eine Person mit einer Pistole in der Hand gesehen worden sei. Als sie sich die Sache näher anschauten, stellten die Beamten fest, dass die „Waffe“ des 15-Jährigen ein Spielzeug war; er habe außerdem Platzpatronen dabei gehabt, so die Polizei. Spielzeug und Munition seien sichergestellt worden. Den Jungen erwartet eine Ordnungswidrigkeits-Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz – dieser liegt auch dann vor, wenn nur scheinbar eine Waffe in der Öffentlichkeit mitgeführt wird.