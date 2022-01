Als der bekannte Chorleiter Peter Kusenbach aus Kapsweyer ankündigte, den Neubau einer Kirche im Dorf Vaddamanu im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh zu finanzieren, hielten ihn viele für verrückt. Am Freitag wurde das Gotteshaus nun eingeweiht. 35.000 Euro hat der Wohltäter gesammelt, mehr als erwartet. Das Coronavirus verhinderte, dass Kusenbach bei der Einweihung dabei war. „Ich wollte am Dienstag nach Indien fliegen, aber wegen der Pandemie habe ich den Flug storniert“, erzählt Kusenbach. Die Reise will er im Juni nachholen.

Kusenbach hat bereits einen Trinkwasserbrunnen in der Nachbargemeinde Vykuntapuram finanziert. Das ist das Heimatdorf von Pfarrer Karunakar Reddy Thumma, mit dem Kusenbach befreundet ist. Thumma hat zwölf als Seelsorger in der Diözese Speyer gewirkt und war dabei unter anderem Kaplan in Bad Bergzabern. Bei einem Besuch in Indien Ende 2018 war Kusenbach vom Zustand der Kirche in Vaddamanu so schockiert, dass er versprach, sich um die Finanzierung eines Kirchenneubaus zu kümmern. Er richtete ein Spendenkonto ein und organisierte Benefizkonzerte und Veranstaltungen. So kamen 35.000 Euro zusammen. 40.000 Euro hat der Neubau gekostet, 5000 Euro übernimmt das Bistum Guntur. Eine Marmortafel am Eingang der Kirche St. Francis Xavier erinnert an den Gönner aus der Südpfalz.