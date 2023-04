Der Partysänger Ikke Hüftgold hat im Streit um Sombreros bei der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim ein musikalisches Statement-Video veröffentlicht. Auf der Instagram-Seite des Künstlers, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, singt und tanzt er zur Melodie seines Songs „Ich schwanke noch“. Der Text dazu ist jedoch neu: „Ich überleg’ nen Sombrero aufzuziehen, weil ihr nen Schatten habt“, heißt es jetzt. Dabei bezieht der 46-Jährige sich auf einen Skandal, der in dieser Woche ganz Deutschland für Diskussionen geführt hat.

Der Auftritt einer mit Sombreros und japanischen Kimonos bekleideten Seniorentanzgruppe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) auf der Buga unter dem Motto „Weltreise mit dem Traumschiff“ war von der Buga-Gesellschaft teilweise verboten worden. Die Leitung der Gartenschau sah in den von den ehrenamtlichen Tänzerinnen im Alter zwischen 59 und 85 Jahren verwendeten Kostümen klischeehafte Darstellungen und die Gefahr kultureller Aneignung. Am Ende wurde der Auftritt zugelassen, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass zu den Mexikaner-Kostümen kein Sombrero aufgesetzt werden dürfe.

Hintergründe müssten beachtet werden

Darauf reagierte nun Hüftgold in seinem Instagram-Post. Kommentiert hat er das ganze mit den Worten „Das geht an die Buga-Idioten“. Laut Medienberichten sagte der Musiker außerdem: „Diese Sache ist an Absurdität nicht zu überbieten.“ Er werde nun voraussichtlich zum Auftritt der Tanzgruppe am 24. Mai zur Buga kommen. „Ich komme mit allen kulturellen Aneignungsgewändern, die ich finden kann – von den Sandalen über den Kimono bis hin zum Sombrero – nach Mannheim.“ Laut Ikke Hüftgold ist eine übertriebene Verbotskultur gefährlich. Es müsse auch der Hintergrund beachtet werden. „Die Damen von der AWO sind in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen, mit ihren Kostümen bringen sie anderen Kulturen und Nationen Wertschätzung entgegen – das zu verbieten, ist total verrückt“, sagt der Künstler.