Deutschlands Handball-Frauen sind mit dem erhofften Erfolgserlebnis in die Weltmeisterschaft in Spanien gestartet. Die Auswahl gewann ihr erstes Vorrundenspiel am Donnerstagabend vor rund 500 Zuschauern in Llíria gegen Tschechien mit 31:21 (17:10) und machte damit bereits einen großen Schritt in Richtung Hauptrunde. Beste Werferinnen im Team von Bundestrainer Henk Groener waren Julia Maidhof und Alina Grijseels mit je vier Toren. Weitere Vorrundengegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe E sind die Slowakei am Samstag und Ungarn am kommenden Montag. Die besten Drei kommen weiter.