Dirk Schuster konnte am Freitag wieder lachen. Dem Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern ging es besser nach seinem grippalen Infekt. Der hatte ihn drei Tage dahingerafft. „Es geht mir bedeutend besser, nachdem mir jemand am Dienstag den Stecker gezogen hatte und ich nicht einmal Lust hatte, ans Telefon zu gehen“, sagte Schuster. Letztendlich musste der 54-Jährige aber doch kurz einmal mit seinem Co-Trainer Sascha Franz quatschen, um die Trainingswoche durchzugehen. „Ich habe gemerkt und gesehen, dass wir eine richtig gute Truppe sind, nicht nur, was die Mannschaft angeht, sondern auch im Verein“, lobte Schuster. Sein Trainerteam habe inhaltlich, taktisch und körperlich eine gute Trainingswoche zusammengestellt. Das habe er auch aus den Rückmeldungen aus der Mannschaft heraushören können.

Während Schuster also am Sonntag, 13.30 Uhr (Liveblog, Sky) gegen Eintracht Braunschweig an der Seitenlinie im Fritz-Walter-Stadion stehen wird, werden fünf Spieler ausfallen. Ben Zolinski (Knie), Andreas Luthe (Rot-Sperre), Aaron Opoku (Rot-Sperre), Angelos Stavridis und Anas Bakhat (beide Trainingsrückstand nach Verletzungen) werden am Sonntag unter den erwarteten 35.000 Zuschauer im Stadion sitzen. Ein Fragezeichen steht auch hinter dem Einsatz von Mittelfeldspieler Philipp Hercher. Er trainierte diese Woche nur zweimal mit der Mannschaft. Die alte Leistenverletzung bereitet immer wieder Probleme.

Auch ohne Hercher und Stammwortwart Luthe hat Schuster eine selbstbewusste Mannschaft. „Die aktuelle Form von Braunschweig ist respekteinflößend“, anerkennt Schuster den steilen Aufwärtstrend des Mit-Aufsteigers. Das Momentum sei derzeit auf Seiten der Braunschweiger. Das aber hörten die FCK-Fans auch schon vor anderen Spielen in dieser Saison – am Ende jubelte der FCK.