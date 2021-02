Einen vierstelligen Geldbetrag hat laut Polizei am Mittwochabend um 20.40 Uhr ein noch unbekannter Täter in einem Discounter in der Ludwigstraße in Ludwigshafen erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der komplett schwarz gekleidete Mann den Kassierer mit einer Schusswaffe. Er trug eine weiße OP-Maske und ist circa 1,75 Meter groß. Nach der Tat flüchtete der Räuber in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße.