Im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide haben am späten Montagabend zwei Jugendliche versucht, einem 19-Jährigen am Brüsseler Ring dessen Schmuck zu entreißen. Sie bedrohten den jungen Mann laut Polizei mit einer Pistole. Der Raub misslang, da der Fahrer eines weißen Geländewagens dem Opfer zu Hilfe kam. Die Täter flüchteten mit ihren Fahrrädern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere der Autofahrer wird gebeten, sich telefonisch unter 0621963-2222 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.