Drei betrunkene Männer sollen am Montagnachmittag in der Ludwigshafener Innenstadt mehrmals mit einer Schreckschusspistole Schüsse abgegeben haben. Wie die Polizei mitteilt, schossen die Beschuldigten zunächst vor einer Sportsbar und später auch vor der Rhein-Galerie in die Luft. Als die Beamten das Trio nach einer Fahndung am Rheinufer entdeckten, fanden sie im Rucksack eines 36-Jährigen Munition. Die Waffe selbst sei in einem Gebüsch in der Nähe versteckt gewesen. Als Grund für die Schüsse habe einer der Männer laut Polizei angegeben, dass damit der Geburtstag des 36-Jährigen gefeiert werden sollte. Einen Waffenschein hatte der Verdächtige nicht. Ob außer ihm auch seine Begleiter schossen, müsse noch ermittelt werden.