Ein 44-Jähriger aus Bad Dürkheim soll am Sonntagabend zwei Personen am Lambsheimer Weiher mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Das teilte die Polizei Frankenthal am Montag mit. Gegen 19.35 Uhr hätten die beiden noch unbekannten Personen das dem Sicherheitspersonal am Weiher gemeldet, seien bis zum Eintreffen der Polizei jedoch verschwunden. Den Beschuldigten konnten die Beamten noch antreffen – und die Schreckschusswaffe sicherstellen. Die Beamten bitten die beiden Hinweisgeber nun, sich bei ihnen zu melden unter Telefon 06233 3130, bei den Beamten der Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 934100, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.