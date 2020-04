Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es laut Polizei am späten Freitagnachmittag am Wormser Busbahnhof gekommen. Das Ordnungsamt hatte dort versucht, einen 29-Jährigen zu kontrollieren. Beim Versuch, sich dieser Kontrolle zu entziehen, fiel dem Mann eine schwarze Pistole aus der Hosentasche. Da er der Aufforderung, die Pistole liegen zu lassen und zurückzutreten, nicht nachkam, drohte die herbeigerufene Polizei ihrerseits mit dem Schusswaffengebrauch. Letztendlich konnte der Mann unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und gefesselt werden. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Pistole um eine Schreckschusswaffe.