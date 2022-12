Die Polizei beendete am Freitag wohl eine betrügerische Einkaufstour einer Frau aus dem französischen Forbach. Die 37-Jährige hatte zuvor in der Innenstadt von Kaiserslautern in mehreren Geschäften hochwertige Kleidung gekauft. Sie bezahlte laut Polizei mit einer vermutlich entwendeten EC-Karte. Nachdem die Karte in einem Geschäft abgewiesen wurde, versuchte die Frau bei einer örtlichen Bank Geld abzuheben. Da auch dies misslang, begab sie sich zu einem wartenden Fahrzeug. Vor der Autobahnauffahrt stoppte eine Streife der Polizei das Fahrzeug mit mehreren Insassen. Die Beamten stellten hochwertige Kleidung, Schmuck und eine größere Menge Bargeld sicher.