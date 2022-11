Ein auffällig gekleideter Mann hat am Montag versucht, in einem Parkhaus in Kaiserslauterns Stadtmitte einen Wagen zu entwenden. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich der Parkhaus-Verantwortliche bei den Beamten, weil der mutmaßliche Dieb mit Rock und bandagierten Füßen auffiel und das Gebäude mit dem Auto blockierte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mann, der sich als Halter des Wagens ausgab, nicht der Besitzer war. Ebenso soll er Kleidungsstücke aus dem Wagen gestohlen haben, darunter auch den Rock, den er trug.

Das Fahrzeug war laut Polizei von der Besitzerin am Vortag nach technischen Schwierigkeiten im Parkhaus stehen gelassen, der Mann habe dann versucht, die Zündung kurzzuschließen und als das nicht gelang, soll er versucht haben, den Wagen aus dem Parkhaus zu schieben. Hierbei wurde er von den Beamten gestört. Der 43-Jährige wurde auf die Dienststelle gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.