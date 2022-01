Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist am frühen Samstagmorgen um 6.20 Uhr eine geparkte Sattelzugmaschine in Mannheim-Friedrichsfeld in Brand geraten. Laut Polizei griff das Feuer auf den Sattelauflieger über und beschädigte auch das geladene Frachtgut, eine Ladung Polstermöbel, während die Sattelzugmaschine völlig ausbrannte. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Feuerwehr Mannheim war mehr als zwei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt, unter anderem musste dabei der Anhänger komplett entladen werden, um alle Brandherde beseitigen zu können. Schließlich musste auch die Fahrbahn noch mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Der Sachschaden wird auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt.